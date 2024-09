Arriva rijdt vanaf december ook overdag tussen Zwolle en Groningen

Foto: Bart Mestrom

Vervoerder Arriva gaat met ingang van de nieuwe treindienstregeling in december minimaal vier treinritten per werkdag uitvoeren tussen Zwolle en Groningen. Dat meldt Treinreiziger.nl.

Daarmee krijgt de NS voor het eerst een echte directe concurrent op een stuk spoor waar de NS het alleenrecht voor heeft. Vanaf 15 december rijdt Arriva twee sneltreinritten in de ochtendspits en twee in de middagspits tussen Zwolle en Groningen. Op vrijdagen rijdt Arriva vier ritten in de ochtend en vijf in de middag.

Daarmee rijdt de vervoerder ook op tijdstippen waarop NS-treinen rijden op het traject. “Als deze ritten in open toegang gaan rijden, dan is het voor het eerst dat een reiziger de keuze heeft naast een concessietrein,“ zegt Arriva woordvoerder Nikki Smit tegen Treinreiziger.nl. “Goed nieuws voor de reizigers die daarvóór überhaupt geen keuze had.”

De concurrentie op het spoor is mogelijk omdat er door Europese regels sinds 2021 ‘open toegang’ tot het spoor is. Iedere vervoerder die een treindienst in Nederland wil aanbieden, kan dit doen, ook op een stuk spoor waar een vervoerder van de overheid een concessie of alleenrecht heeft gekregen. Maar de concurrerende treindienst mag dan geen grote inbreuk doen op de concessie.