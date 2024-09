Archeologen laten zien hoe er achtduizend jaar geleden al mensen leefden tussen Groningen en Meerstad

Langs de Meerstadlaan (tussen Groningen en Meerstad) kregen bezoekers woensdagmiddag een uniek kijkje in het archeologisch onderzoek naar achtduizend jaar oude restanten van menselijke activiteit in het gebied.

Architectenbureau De Steekproef en Bureau Meerstad organiseerden een open dag op het terrein, waar het landschap binnenkort plaats moet maken voor een nieuwe woonwijk. Tijdens de open dag leerden schoolkinderen en andere belangstellenden over het leven van jager-verzamelaars die zich hier vestigden na de laatste ijstijd. Archeologen vertelden hoe het gebied er vroeger uitzag, met grote rivieren, bossen en veel wild. Kinderen konden zelfs zelf vuursteen bewerken, zoals mensen dat duizenden jaren geleden deden.

Achtduizend jaar geleden liep er een zeer grote rivier door het gebied, omringd door heuvels, bosjes met berkenbomen, reeën, vogels en vis in het water. De bewoners uit die tijd trokken als jagers en verzamelaars door het gebied, vertelt gemeentelijk archeoloog Erik Akkerman. “Wat hier is blootgelegd, zijn de vuurplaatsen van jager-verzamelaars. Het was een territorium van een groepje mensen, 20 tot 50 in totaal. Dus een familie met wat kinderen, neven, nichten, dat soort spul.”

Bezoekers, waaronder vooral veel schoolkinderen, keken hun ogen uit op het terrein. Ook de aanwezige archeologen hadden er plezier in. Akkerman: “Het is heel anders dan normaal. Vaak ben je gewoon met je eigen archeoloog in het veld bezig en op kantoor met elkaar. Maar op dit soort dagen is het gewoon heel leuk om je verhaal te delen. Je ziet hoeveel mensen enthousiast zijn over archeologie. We krijgen ook goede input, vooral van kinderen. Die stellen echt de slimste vragen.”