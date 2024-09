Alleenstaande starter heeft voor woning in Stad bijna 90.000 euro aan eigen geld nodig

Alleenstaande starters in de gemeente Groningen zijn vrijwel kansloos op de woningmarkt. Voor een ‘gemiddeld appartement’ moet een alleenverdiener met een modaal salaris momenteel bijna 88 duizend euro aan eigen geld inleggen. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.

“Als alleenstaande starter heb je naast een maximale hypotheek flink wat eigen geld nodig om een appartement te kunnen bemachtigen in Groningen,” zegt hypotheekexpert Marga Lankreijer van Independer. “Voor alleenverdieners boven de 35 komt hier nog gemiddeld zo’n 5.800 euro bovenop: zij betalen namelijk ook 2 procent overdrachtsbelasting over de koopsom.”

Sommige gemeenten, zoals Groningen, verstrekken startersleningen. Marga Lankreijer: “Je leent dan geld van de gemeente om een huis te kopen als dat niet lukt op basis van je huidige salaris. Natuurlijk moet het je eerste huis zijn en moet je er zelf gaan wonen.”

Toch ben je als alleenstaande starter die in Groningen een appartement wil bemachtigen relatief ‘goedkoop’ af. De gemiddelde eigen inleg in Nederland bedraagt namelijk 157 duizend euro. In Amsterdam moet je zelfs gemiddeld 404 duizend euro eigen geld inleggen als je als alleenstaande met een modaal salaris kans wilt maken op een appartement.