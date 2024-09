Alleen Groningen kiest voor volledige loting bij opleiding geneeskunde

Foto via UMCG

De Rijksuniversiteit Groningen is de enige plek in Nederland waar voor het studiejaar 2025/2026 geloot moet worden voor de opleiding geneeskunde. Utrecht en Rotterdam kiezen bij een gedeelte van hun studieplekken voor loting. Dat blijkt uit onderzoek van Medisch Contact.

Dat er voor het aankomende studiejaar geloot moet worden werd afgelopen zomer bekendgemaakt. Het UMCG en de RUG lieten weten dat loten eerlijker is dan het huidige systeem. Nu wordt er een zogeheten decentrale selectie toegepast. Dit betekent dat kandidaten een dag naar het UMCG kwamen voor toetsen. Dit zorgde ervoor dat vwo-scholieren die per se een geneeskundige studie wilden volgen, zich er al op gingen voorbereiden door cursussen en vrijwilligerswerk te gaan doen naast hun studie. Hierdoor lopen ze tijdens de Geneeskundeopleiding een grotere kans op een burn-out, omdat ze zich steeds willen bewijzen. Daarnaast beginnen de studenten steeds meer op elkaar te lijken, aldus het UMCG. De studenten zouden geen goede afspiegeling van de maatschappij meer zijn.

Voor het aankomende studiejaar mogen geneeskundefaculteiten in ons land zelf hun toelatingsprocedure bepalen en is loting weer toegestaan. Toch lijken andere faculteiten niet happig te zijn. Leiden, Maastricht en Amsterdam laten weten dat hun procedure hetzelfde blijft. Utrecht en Rotterdam willen deels loting inzetten, waarbij deze keuze in Utrecht nog wel goedgekeurd moet worden door het College van Bestuur. Op de faculteit in Nijmegen is nog geen beslissing genomen. Hier wordt naar alle waarschijnlijkheid later deze maand een beslissing genomen.