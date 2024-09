Agnes Winter is de nieuwe directeur van ’t Clockhuys in Haren

Agnes Winter - Foto via 't Clockhuys

Het Centrum voor Kunst en Cultuur ’t Clockhuys in Haren heeft een nieuwe directeur. Agnes Winter neemt het stokje over van interim-directeur Rick Berkhof.

Winter was eerder directeur van Kunstinitiatief VHDG in Leeuwarden, een organisatie die jonge kunstenaars ondersteunt en lokale bewoners in contact brengt met hedendaagse kunst. Ook werkte ze als adviseur en projectleider bij Kunstpunt Groningen op het gebied van talentontwikkeling en het ontwikkelen van nieuwe kunstwerken in de publieke ruimte.

Met de komst van Agnes Winter wil het ’t Clockhuys zich een vernieuwingsslag maken. Meer aanbod, een nieuwe uitstraling en een uitbreiding van activiteiten op scholen en instellingen, vertelt Winter: “Haren is een enorm levendig dorp, ook op cultureel gebied. Kijk bijvoorbeeld naar de Biotoop, een unieke plek in Haren met een grote concentratie culturele makers en kunstenaars. Ik wil in kaart brengen wat er allemaal in de omgeving leeft en speelt en hoe ik dat vanuit mijn rol verder kan versterken en vergroten. Als Harenaar ga ik daar graag mee aan de slag.”