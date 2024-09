Agenten beboeten snorfietser die zich twee keer aan dezelfde steen stoot

Foto via Politie.nl

Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, luidt een bekend spreekwoord. Toch ging dit wel op voor een snorfietser in Stad. Dat meldt de politie op sociale media.

Op de Emmasingel kwamen de agenten een snorfietser tegen die een kapot achterlicht voerde. “In het verleden is de bestuurder gewaarschuwd voor de kapotte verlichting”, schrijft de politie. “Hij is toen gevraagd om dit te repareren. Toen was hij ook niet in het bezit van een legitimatiebewijs. Ook daar heeft hij toen een waarschuwing voor gekregen. Bij deze controle bleek de verlichting nog steeds kapot te zijn en ook kon de man zich niet legitimeren.”

Dit keer konden de agenten de overtreding niet door de vingers zien. De bestuurder kreeg daarom twee bekeuringen: “Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.”