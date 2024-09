Aanpak Ring Zuid zoekt mensen die tijdens RingLopen geflitst zijn: “Foto’s staan online”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

Mensen die afgelopen zaterdag tijdens het RingLopen geflitst zijn, en hun foto niet afgehaald hebben op het RingFestival, kunnen vanaf woensdag hun foto downloaden. Dat heeft Aanpak Ring Zuid bekendgemaakt.

“Maar liefst 25.000 mensen hebben afgelopen zaterdag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om over de nieuwe ringweg te lopen”, vertelt Aanpak Ring Zuid. “Op de ringweg kon je worden aangesproken door een fotograaf van de Fotodoos met de vraag: ‘wil je op de foto?’ De foto kon je vervolgens afhalen op het RingFestival dat gehouden werd in MartiniPlaza. Mensen wie dat niet gelukt is, kunnen de foto nu alsnog downloaden op deze website.”

De foto’s blijven online staan tot donderdag 12 september. “Zorg er dus voor dat je je eigen foto op tijd downloadt.” Voorts heeft Aanpak Ring Zuid het idee om de foto’s volgend jaar te verwerken in een kunstwerk dat een plek moet gaan krijgen in het Zuiderplantsoen. “Wil je niet dat je foto hiervoor wordt gebruikt, stuur dan een mailtje naar ons met een link naar je foto. Wij zorgen er dan voor dat je foto hiervoor vervalt.”