Aanpak Ring Zuid past fietsroute aan na klachten bewoners

De nieuwe omleidingsroute. Bron: Aanpak Ring Zuid.

De H.L. Wichersstraat is vanaf vrijdagmiddag om 15.00 uur weer open. Daarmee hoeft het fietsverkeer niet meer door de wijk De Linie heen.

Dit moet het gevolg hebben dat de omleidingsroute voor fietsers richting het zuiden van de stad en het centrum veiliger is, aldus Aanpak Ring Zuid. Doordat de Verlengde Lodewijkstraat al een enige tijd is afgesloten, moesten fietsers door de wijk weer terug richting de stad. De route ging in eerst langs het Verlengde Winschoterdiep, maar bewoners van de straat Redoute hadden de overlast vanwege de fietsdrukte. Het fietspad is ook te smal.

Daarom gaat de omleidingsroute nu langs de H.L. Wichersstraat. De straat is recent nog heringericht en aannemer Combinatie Herepoort heeft een deel van het bouwterrein opgeheven, waardoor er meer ruimte is voor fietsers.