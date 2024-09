Aandacht voor tweedehandsjes met modeshow van Haren naar Stad

Om aandacht te vragen voor Groningen Afvalvrij wordt vrijdag de langste catwalk van de wereld opgetuigd. Van het centrum van Haren naar de Vismarkt in de stad wordt een route van zeven kilometer gelopen in een fashionshow met alleen tweedehands kleding.

De ludieke show wordt georganiseerd door de gemeente, waarbij vijftien winkels met tweedehands kleding meedoen aan de optocht. De gemeente wil aandacht vragen voor de afvalstromen die door mensen worden gecreëerd. “Koop je tweedehands, dan bespaar je grondstoffen”, zei Ronald Rooijakkers van Stadsbeheer zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Er hoeft dan minder nieuwe kleding te worden gemaakt, terwijl er al hartstikke veel is.”

De show start vrijdagmiddag om 12:00 uur in het centrum van Haren. “Dan lopen we zo’n beetje de 4 Mijl, een maand voordat de hardlopers het doen”, aldus Rooijakkers. “We willen het ludiek doen en hebben daarom ervoor gekozen vanuit een dorp in de gemeente te beginnen en naar de stad te wandelen. Het wordt met zo’n zeven kilometer de langste catwalk van de wereld. Nu is dat volgens het Guinness Book of World Records eentje ergens in de twee kilometer. Van het centrum van Haren wandelen we via de Rijksstraatweg en Hereweg naar de Vismarkt.”

De komende maanden zal de gemeente vaker aandacht vragen voor Groningen Afvalvrij tijdens de speciale Afvalvrijdagen. Op afvalvrijdag.nl is het exacte programma voor de komende maanden te vinden.