1H: Zeperd voor PKC’83, Oranje Nassau en Velocitas winnen wel

Foto: Andor Heij. PKC'83 - Broekster Boys

PKC’83 maakte zaterdagmiddag een valse start in de eerste klasse H. Op het eigen sportpark De Kring werd met 3-1 verloren van Broekster Boys.

De ploeg uit Damwoude stond al na twee minuten op voorsprong. Een fraaie aanval werd door Piet Wessel Dijkstra afgerond: 0-1. Het ging aan de linkerkant van PKC steeds mis, waardoor de Friezen nog twee behoorlijke kansen misten.

Vroege wissel

PKC’83-trainer Bert Hollander greep al voor rust in en wisselde Michael Wilpstra voor Gelo Windster. “Michael zat niet in de wedstrijd”, aldus Hollander. “Hun rechtsbuiten was gevaarlijk en maakte daar goed gebruik van en er kwamen drie kansen uit. We hebben goede spelers in de selectie en als er één een keer niet in de wedstrijd zit moet je wel ingrijpen”.

Kansen

PKC kwam een paar keer gevaarlijk voor het doel van Broekster Boys. Een bal uit een scrimmage ging er niet in en Daniel Sanafikhah kopte net over. Aan de andere kant ontsnapte PKC toen een bal nog net van de lijn werd gehaald.

Na 42 minuten leed PKC balverlies en Broekster Boys profiteerde door een overtal situatie goed uit te spelen. Dijkstra was opnieuw het eindstation: 0-2. Na rust leek het vlot over en uit voor PKC. Jan Tijtsma haalde de achterlijn en invaller Vincent Hoekstra tikte binnen: 0-3

PKC stormt

PKC’83 begon te stormen om er toch nog een resultaat uit te halen. De paal, lat en doelman Riemer Hoekstra waren een sta in de weg. Alleen Sanafikhah wist in de 77e minuut het Friese net te vinden: 1-3.

“We hebben er alles aan gedaan”, zei Hollander na afloop. “Ik weet niet hoeveel kansen we gehad hebben, maar als je snel de 3-2 maakt, valt de 3-3 misschien ook. We hebben dat wel afgedwongen en we hebben er alles aan gedaan en de jongens verdienen daarvoor een compliment, alleen loop je achter de feiten aan en dat is jammer”.

Zeperd

De verwachtingen rond PKC’83 waren voorafgaand aan het seizoen hoog gespannen, maar Hollander tempert het optimisme: “Dat roept iedereen om ons heen, maar we lopen in de eerste wedstrijd wel tegen een zeperd aan. We moeten volgende week tegen mijn oude clubje Blauw Wit ’34. Als we het daar kunnen omdraaien kun je weer de andere kant op kijken. Laten we eerst maar eens zes, zeven wedstrijden spelen en dan kijken we hoe we er voor staan”.

PKC’83 – Broekster Boys 1-3. 2. 0-1 Piet Wessel Dijkstra. 42. 0-2 Piet Wessel Dijkstra, 53. 0-3 Vincent Hoekstra. 77. 1-3 Daniel Sanafikhah. Toeschouwers: 200.

Oranje Nassau en Velocitas

In dezelfde klasse wisten Oranje Nassau en Velocitas hun eerste competitiewedstrijd wel te winnen.

Velocitas was in en tegen Stiens met 3-1 te sterk voor de debutant in de eerste klasse. De van PKC’83 overgekomen Kay Bootsma opende de scoren voor de Groningers. Mark Prins en Bart Steenbergen tekenden voor de andere twee treffers van Velocitas. Stefan de Vies scoorde voor Stiens.

Oranje Nassau won zaterdagavond in Drenthe met 2-0 van promovendus Rolder Boys. ON kwam na 18 minuten op voorsprong toen Sven Kesimaat een voorzet van Rick Wiersma binnen kopte. De Groningers waren beter, maar Rolder Boys kwam er vanuit de tegenstoot soms gevaarlijk uit. Na 86 minuten besliste ON via Peter van Son de wedstrijd.

Be Quick 1887 speelt in deze klasse zondag thuis. Dat is ook tegen een promovendus: Roden.