Zummerbühne komt met nieuw stuk ‘De Grote Vloed’

Organisatie Zummerbühne bereidt zich voor op een nieuwe voorstelling. Zümmerbuhne komt jaarlijks terug met muziektheater in de openlucht in de provincie Groningen.

Ze brengen onderwerpen die over Groningen gaan. Met als voorlopers de stukken Hollands Hoop in 2022 en Ripperda in 2023. De acteurs zijn nu aan het repeteren voor het stuk ‘De Grote Vloed. Het stuk speelt zich af in op de plek waar Dollard was in 1509. Het gaat over de overstroming die in die tijd plaatsvond. ‘We proberen een verhaal te vertellen van vroeger, dat ook erg resoneert met wat er nu in Groningen aan de hand is’, verteld regisseur Liesbeth Coltof. Ten opzichte van voorgaande theaterstukken wordt er in dit stuk gezongen door de acteurs. Iets waar actrice Emma Josten helemaal klaar voor zegt te zijn. Het stuk combineert thema’s van liefde, familie en het verhaal van de verdronken dorpen tot een geheel.

Het stuk is van 14 augustus tot en met 14 augustus te zien in Oosterwijtwerd