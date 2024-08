‘Zorgverlener Factor 5 maakt doorstart’

Zorgverlener Factor 5 kan een doorstart maken. Dat meldt RTV Noord. Een combinatie van La Hacienda B.V. en de Coöperatie Dichtbij neemt per 1 september de activiteiten over.

Factor 5 vroeg vorige maand faillissement aan en werd op 23 juli failliet verklaard. De zorgverlener biedt begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en persoonlijkheidsproblemen en runt woonlocaties aan de Plutolaan in Paddepoel en in Winschoten. Het gaat in totaal om veertig bewoners die in woongroepen en zelfstandige studio’s wonen.

Factor 5 biedt ook dagopvang aan. Het gaat in totaal om ruim 300 mensen. De kleine honderd werknemers blijven tot de doorstart doorwerken. Het is de bedoeling dat zij zoveel mogelijk mee gaan naar de nieuwe eigenaar.

Er was veel belangstelling van overnamekandidaten. La Hacienda en Coöperatie Dichtbij kregen de voorkeur. La Hacienda is een zorginstelling met acht locaties, onder meer in Stad. Coöperatie Dichtbij biedt zorg en begeleiding op diverse locaties in het noorden en oosten van het land.

De cliënten die nu nog zorg krijgen van Factor 5, kunnen diezelfde zorg blijven ontvangen van La Hacienda en Coöperatie Dichtbij, maar kunnen ook voor een andere zorgaanbieder kiezen.