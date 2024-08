Zorginstelling MEE Noord krijgt uitstel van betaling

Foto: SGENET via Pixabay

De rechtbank in Groningen heeft zorginstelling MEE Noord uitstel van betaling verleend. Dat duidt erop dat de organisatie, die jaarlijks 3000 mensen in Groningen en Friesland met een beperking, hersenletsel of psychiatrische problemen helpt, financiële problemen heeft.

De instelling heeft het uitstel van betaling (surseance) zelf aangevraagd. De organisatie en de bewindvoerder laten aan verschillende media weten in te zetten op een doorstart.

MEE Noord biedt ondersteuning aan kwetsbare groepen: mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekten en psychische problematiek. Er werken ongeveer 120 mensen bij de instelling, verdeeld over locaties in Groningen en Friesland.