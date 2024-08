Zonneschijn afgewisseld door bewolking met een paar buitjes tot het weekend, daarna warmer weer in aantocht

Foto Andor Heij. Reitdiep, avond, zomer, weer

Tot en met het weekend blijven wolkenvelden en opklaringen het weerbeeld bepalen, met af en toe kans op een buitje. Daarna lijkt de kans op een bui verdwenen en wordt het steeds wat warmer.

Door Johan Kamphuis

Donderdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 23 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar vrijdag is het zacht met 18 of 19 graden. Later in de nacht volgen een paar buitjes. Vrijdagochtend eerst veel bewolking met wat buiige regen. In de middag blijft het droog en klaart het flink op. Het wordt 21 of 22 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5.

Het blijft zaterdag droog en met regelmatig zon wordt het 21 of 22 graden. De zuidwestenwind is matig, windkracht 4. Zondag is het vrij zonnig en warm zomerweer met een middagtemperatuur van 25 of 26 graden. Maandag is het tropisch warm met temperaturen rond 30 graden. Er is veel zon en waaien doet het nauwelijks. na een tropennacht met minima die niet of nauwelijks onder de 20 graden duiken.

Is het tropische weer een ééndagsvlieg of komt er een vervolg? Meer daarover op de weerpagina.