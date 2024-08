‘Zondag zonnige perioden, komende dagen warmer en veel zon’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zon krijgen we de komende dagen veelvuldig te zien. Naarmate de week vordert lopen de temperaturen ook op waarbij het op woensdag mogelijk 28 of 29 graden kan gaan worden.

Zondag is er in de vroege ochtend nog kans op een bui. Weldra komt de zon tevoorschijn maar ook de bewolking blijft aanwezig. De rest van de dag blijft het wel droog. Bij een matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 19 of 20 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt grotendeels helder. Het blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 13 of 14 graden. Op maandag zijn de verschillen klein: bewolking en zon wisselen elkaar af. In de middag is er een lokaal buitje mogelijk. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 20 of 21 graden.

Op dinsdag en woensdag krijgt de zon geen strobreed in de weggelegd. De wind komt op dinsdag uit zuidelijke richtingen en is zwak, op woensdag draait de wind naar het zuidoosten. Waar het op dinsdag nog 24 of 25 graden kan worden, wordt het op woensdag mogelijk 28 of 29 graden.