‘Zondag zon en wolkenvelden, komende dagen tropisch’

Liefhebbers van warm zomerweer komen de komende dagen volop aan hun trekken. Maandag en dinsdag zullen tropisch gaan verlopen.

Na een heldere nacht begint zondag de dag met zonneschijn. Weldra trekken er ook wat wolkenvelden over. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit westelijke richting, later draaiend naar het noordoosten, wordt het 24 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt helder. Het koelt af naar zo’n 12 of 13 graden. Op maandag krijgt de zon alle ruimte. Het wordt 28 tot 30 graden. De wind is matig en komt uit oost tot zuidoostelijke richting. De nacht van maandag op dinsdag zal met 21 graden ook warm gaan verlopen.

Op dinsdag wordt het nog wat warmer met temperaturen van 29 tot 31 graden. De zon krijgt alle ruimte. Mogelijk volgen er aan het einde van de dag regen- of onweersbuien.