‘Zondag zon en bewolking, komende dagen oplopende temperaturen’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het wordt de komende dagen warmer. Op zondag wisselen zon en bewolking elkaar af, de komende dagen krijgen we de zon vaker te zien en kan het op dinsdag mogelijk 27 of 28 graden gaan worden.

Zondag begint de dag met de kans op een bui. Weldra laat ook de zon zich zien. De rest van de dag blijft het droog en wisselen zon en bewolking elkaar af. Bij een zwakke wind uit noordwestelijke richting wordt het 20 of 21 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt deels bewolkt. Het blijft droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 of 13 graden.

Op maandag zijn de verschillen klein. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft droog. De wind is zwak en komt uit zuidwestelijke richting, later draaiend naar het zuidoosten. Het wordt 22 of 23 graden. Op dinsdag krijgt de zon alle ruimte. Het wordt 27 of 28 graden. Later op de dag is er kans op wat bewolking, maar het blijft dan wel droog.