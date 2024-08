‘Zondag wisselend bewolkt, komende dagen rustig zomerweer’

Foto: Robert van der Veen

De zon laat zich de komende dagen zien, maar er is ook bewolking. De temperaturen lopen op, waarbij het op dinsdag mogelijk 25 of 26 graden kan worden.

Zondag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag is er kans op een klein buitje. De wind is zwak en komt in de ochtend uit oostelijke richting, later draaiend naar het westen. Het wordt 22 of 23 graden. In de nacht van zondag op maandag is het helder. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. In de tweede helft van de nacht kan er wat bewolking ontstaan. Op maandag zijn de veranderingen klein. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwakke wind uit zuidelijke richting wordt het 22 of 23 graden.

Dinsdag wordt het nog wat warmer en kan het 25 of 26 graden worden. De zon is aanwezig, maar er is ook bewolking. In de avonduren kunnen er buien ontstaan.