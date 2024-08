Zomerweer viert hoogtij tot na het weekend, daarna robbertje vechten tussen tropische en koelere lucht

Foto: Sebastiaan Scheffer

De laatste buien zijn voorlopig uit het zicht verdwenen en maken plaats voor meer zonneschijn en hogere temperaturen. Gedurende het weekend is het gewoon lekker warm, daarna volgen waarschijnlijk een paar tropisch warme dagen.

Door Johan Kamphuis

Het weekend begint zaterdag met zonnige perioden afgewisseld door enkele stapelwolken. Het blijft droog en het is warm zomerweer met 24 of 25 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar zondag koelt het af tot omstreeks 13 graden. Ook zondag is het vrij zonnig en wordt het bij rustige condities ongeveer 25 graden.

Maandag draait de wind naar het zuidoosten. Dan stroomt er zeer warme tot tropische lucht vanuit het zuiden van Europa ons gebied binnen. Met heel veel zon wordt het 28 tot 30 graden. De wat opstekende wind zal de warmte in de loop van de dag wat dragelijker maken. Er volgt een heuse tropennacht met minima rond 20 of 21 graden.

Dinsdag wordt er zowel een bel nog warmere lucht op transport gezet richting onze omgeving en tegelijk wordt de aanval van koelere lucht vanaf de Noordzee op de hitte geopend. Waarschijnlijk wordt de eerste aanval van koelere lucht afgeslagen. Dat kan resulteren in een regen- of onweersbui, maar in de broeierige atmosfeer kan het nog één keer zeer warm tot tropisch worden. Het is niet ondenkbaar dat de dinsdag nog warmer uitpakt dan de maandag.

Daarna wordt de hitte door het Noordzeefront verslagen. Woensdag doet het kwik een (flinke) stap terug naar een graad of 24. De overgang kan gepaard gaan met een paar felle regen- en onweersbuien.

