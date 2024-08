Zo bestrijdt het Meerschap exotische plantensoorten

Foto Andor Heij

In het beheergebied van het Meerschap Paterswolde worden steeds meer invasieve plantensoorten aangetroffen. Exoten als de reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop, met hun risico’s voor de natuur. Het Meerschap werkt op innovatieve wijze aan de bestrijding van deze soorten.

Meerschap Paterswolde is vanuit een gezamenlijke regeling tussen de gemeenten Groningen en Tynaarlo verantwoordelijk voor het beheer van het gebied rondom het Hoornsemeer, de Hoornseplas en het Paterswoldsemeer. Voor dit gebied kiest men voor een natuurlijke bestrijding van invasieve soorten door de inzet van dieren.

Berenklauw als maaltijd

“De aanwezigheid van invasieve soorten in ons gebied is al een paar jaar aan de orde”, zegt Lammert Buist zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. Hij is natuurbeheerder bij het Meerschap. “We zijn nu met verschillende diersoorten bezig om te kijken wie wat doet en wanneer.”

Dat heeft al tot de inzet van bijzondere dieren geleid. Zo waren er al geiten en lama’s in het gebied te zien. Nu werkt men met paarden, schapen en varkens. Die laatsten richten zich op de reuzenberenklauw. “Bij berenklauw werkt het doordat de dieren de wortels onder de grond kapot drukken. Zou je de plant maaien, dan krijgt degene die dat doet de sappen op de benen, op den duur ontstaan er dan blaren en een vervelend gevoel. De dieren lijken er tot nu toe redelijk immuun voor te zijn, want we hebben nog geen plekken op de lichamen getraceerd”, vertelt Lammert blij. “Vooral in het bos aan de Hoornsedijk hebben we nu gezien dat er steeds minder van komt, het is een kwestie van volhouden.”

Aangevoerd door de lucht

Maar hoe komen die vreemde planten nu precies in het gebied terecht? Buist heeft wel een idee. “Waarschijnlijk via zaadjes door de lucht. Wij zeggen: vervoer het niet. Sommige mensen nemen berenklauw namelijk mee naar huis. Dat staat misschien heel leuk, maar de zaadjes die mensen bijvoorbeeld achter op de fiets meenemen, die strooi je onderweg of thuis weer uit. Daardoor wordt het probleem alleen maar groter.”

Attractie en avontuur

De bijzondere maaiers trekken veel bekijks van voorbijgangers. Dat is ook direct één van de redenen waarom het Meerschap ze inzet. “Iedereen die we tot nu toe spreken vindt het mooi, er worden foto’s van gemaakt. Daarvoor proberen we het te doen, om het voor de buitenwereld ook een beetje goed te doen.”

Soms maken de dieren er een nog iets groter spektakel van, zoals vorig weekend. Toen hadden handhavers en politieagenten het druk met twee varkens, die door hun omheining waren gebroken en op avontuur gingen. Een filmpje van de twee varkens de rustig over de Veenweg in de stad liepen, verscheen op de website van RTV Noord. Buist: “Normaal staat er stroom op, maar de accu was blijkbaar leeggelopen. Daardoor besloten de mannen even aan de andere kant van het draad te kijken.”

De varkens staan er niet in de winter, omdat het moeilijk is een schuilstalletje voor ze te regelen. Dan gaan ze terug naar de eigenaar. “Maar de schapen blijven wel en we hebben ook paarden die we aan de Hoornsedijk inzetten voor de grasbestrijding.” Er valt dus genoeg te zien in het Meerschapsgebied.

Luister het hele gesprek met Lammert Buist uit Haren Doet hier terug: