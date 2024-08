Zes groepen van door brand getroffen Mytylschool Haren kunnen volgende week niet starten aan nieuw schooljaar

Foto: 112 Groningen

De brand die vorige week woedde in de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren heeft als gevolg dat zes groepen komende maandag niet aan hun nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Dat laat Openbaar Onderwijs Groningen desgevraagd weten.

“De conclusie op dit moment is dat zes groepen van de school op een andere plek het nieuwe schooljaar gaan beginnen”, laat woordvoerder Sjors van Broekhuizen weten. “Dit zal zijn op een locatie in de buurt. Op dit moment zijn we met man en macht bezig om die locatie daarvoor in te richten. Op de Mytylschool wordt speciaal onderwijs gegeven. Je hebt het over een hele speciale doelgroep waarbij de onderwijslocatie aan hele nauwe eisen moet voldoen. Dat komt heel precies.” Volgens Van Broekhuizen is er tijd nodig om dit goed af te kunnen ronden. “Het lijkt allemaal te gaan lukken. Komende week hopen we meer te kunnen vertellen.”

“Professionals hebben naar de situatie gekeken”

Het is bijna een week geleden dat er brand woedde op het terrein van de school. Bij die brand raakten verschillende ruimtes beschadigd. Door een snelle inzet van de brandweer kon erger worden voorkomen. Op de vraag of de schade uiteindelijk misschien toch groter is dan gedacht antwoordt de woordvoerder: “In zulke situaties wil je geen overhaaste conclusies trekken. Je vreest met grote vreze, maar het is ook belangrijk om er nuchter en professioneel tegen aan te kijken. Professionals hebben de afgelopen dagen naar de situatie gekeken. Wat zijn de gevolgen precies? Daaruit is nu gebleken dat we zes groepen voorlopig geen plek kunnen bieden in het schoolgebouw.”

“Kinderen kunnen met vragen of zorgen altijd bij ons terecht”

Een schoolgebouw hoort voor kinderen een veilige haven te zijn. Volgens Van Broekhuizen heeft het nieuws dan ook flink wat indruk gemaakt: “We zitten op dit moment in de zesde vakantieweek. We hebben de kinderen niet bij elkaar gebracht, maar uit de berichten die wij horen is dat kinderen geschrokken zijn. Het schoolgebouw is een belangrijke plek voor kinderen. We hebben daarom ook met kinderen en ouders gecommuniceerd dat als er vragen of zorgen zijn, dat men altijd bij ons terecht kan. Wij zullen dan zo goed en zo snel mogelijk reageren.”

“Ouders hebben we laten weten dat de kinderen waarschijnlijk volgende week nog niet naar school kunnen”

Ouders worden daarnaast voortdurend op de hoogte gebracht via nieuwsbrieven. Wanneer de kinderen van de zes groepen weer naar school kunnen is op dit moment nog onbekend. “We hebben aan de ouders laten weten dat ze er rekening mee moeten houden dat ze volgende week nog niet naar school kunnen. We doen ons stinkende best om alles zo goed mogelijk te regelen. Maar daar hebben we tijd voor nodig.”