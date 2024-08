Zaterdag volop activiteiten in Stad: open dag Dierenambulance en RingLopen op nieuwe ringweg

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op deze zaterdag is er van alles te doen in de gemeente. Zo vindt de Groningen Swim Challenge plaats, kan er op de nieuwe zuidelijke ringweg gelopen worden en opent Dierenambulance Groningen de deuren.

De open dag bij de Dierenambulance begint om 10.00 uur. Op de locatie aan de Friesestraatweg kunnen bezoekers een kijkje nemen in één van de ambulances en worden er rondleidingen door het gebouw gegeven. Daarnaast is er voor de jongste bezoekers een stormbaan, wordt er geschminkt en zijn er knuffeldokters. Voorts zijn er verschillende kraampjes en kan er gekeken worden naar een papegaaienshow. De open dag duurt tot 16.00 uur.

Groningen Swim Challenge

In de Groningse wateren vindt zaterdag de tiende editie van de Groningen Swim Challenge plaats. De eerste groep zwemmers begint zaterdagochtend vroeg in Zoutkamp aan een estafettetocht naar Stad, ruim 33 kilometer. Bij de bocht van Ameland bij de Noorderhaven komt deze groep zwemmers samen met de deelnemers aan de City Swim. Deze zwemmers leggen een route van 2,1 of 3,8 kilometer af door de Diepenring. Met het zwemmen wordt er geld opgehaald om onderzoek te kunnen doen naar kanker. Bij deze lustrumeditie lijkt men af te gaan stevenen op een recordbedrag. Op dit moment is er namelijk al 150.000 euro opgehaald. De finish vindt plaats in de Oosterhaven.

Tekst gaat verder onder de video:

RingLopen

Na jaren van hard werken en door overlast heen bijten wordt dit weekend de nieuwe zuidelijke ringweg in gebruik genomen. Zondagavond is de officiële opening, zaterdag vinden er diverse activiteiten plaats. Zo vindt van 10.00 tot 16.00 uur het RingLopen plaats. Te voet kun je door de verdiepte ligging van de vernieuwde ringweg lopen. Tijdens het evenement kun je de ringweg op twee plekken op en af: bij zwembad De Papiermolen en bij de oprit vanaf de Europaweg. Via de verdiepte ligging loop je onder de Hereweg, onder het treinspoor en onder het Oude Winschoterdiep door.

Daarnaast vindt in Martiniplaza het RingFestival plaats. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen belangstellenden daar meer te weten komen over de bouw van de ringweg. In en rond de evenementenhal laten tientallen bedrijven, die hebben meegewerkt aan de ringweg, zien welke bijdrage zij hebben geleverd. Kranen, verreikers, shovels, graafmachines, betonpompen en vrachtwagens, alles is er. Vooral voor kinderen is er veel te doen. Ze mogen in sommige machines klimmen, kunnen zelf een robot bouwen, mogen schatgraven en knutselen met hamer en spijkers.

Tekst gaat verder onder de video:

Timmerdorp

Op het terrein van TuinInDeStad aan de Tarralaan vindt zaterdag het slotfeest van Timmerdorp Groningen plaats. De afgelopen weken hebben diverse groepen kinderen gewerkt aan de mooiste hutten. Zaterdag vindt de feestelijke presentatie plaats. “Iedereen is welkom om ons dorp te bewonderen en te genieten van alles wat je kan zien, horen, voelen, eten en drinken.” De opening vindt plaats om 13.00 uur waarbij kinderburgemeester Jorn de openingshandeling verricht.