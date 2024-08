Zaterdag kans op buien, daarna opnieuw vrij zomers en droog,

Zaterdag kan er verspreid over de dag een bui tot ontwikkeling komen. Het kwik loopt met flinke zonnige perioden op naar 24 of 25 graden. De westelijke wind is matig, kracht 3 tot 4.

In de avond neemt de kans op een bui weer toe en in de nacht volgen er meer buien, met kans op een slag onweer. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden.

Zondag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het is met 22 graden wat minder warm. De noordwestenwind is matig, kracht 3 tot 4.

Maandag keert het warme zomerweer terug. Er zijn flinke zonnige perioden, al is het niet helemaal stralend. Het wordt rond 25 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3.

Dinsdag wordt het zeer warm bij 27 of 28 graden en zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft droog en het voelt drukkend warm aan door een oplopende relatieve luchtvochtigheid.

Daarna doet het kwik weer een stapje terug en zou er woensdag een bui kunnen vallen. Het blijft evenwel zomers, want met geregeld zon wordt het de rest van de week 22 tot 24 graden en is het vaak of helemaal droog.