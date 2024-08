Woningoverval in Lewenborg, politie spreekt van meerdere verdachten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Meerpaal in de wijk Lewenborg heeft in de nacht van woensdag op donderdag een mogelijke woningoverval plaatsgevonden. De politie spreekt van meerdere verdachten.

Het incident vond plaats rond 00.30 uur. “Wij ontvingen een melding van een beroving dan wel een overval op een woning”, vertelt een politiewoordvoerder. “Bij het incident zouden meerdere verdachten betrokken zijn. Op dit moment is er nog veel onduidelijk. Wij zijn een onderzoek gestart.” Nieuwsfotografen vertellen dat de omgeving van de woning is afgezet. Meerdere agenten op de locatie dragen zware vesten.

Ambulance

Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl vertelt dat er ook een ambulance ter plaatse is: “Ambulanceverpleegkundigen hebben één persoon behandeld. Wie deze persoon is en wat diens verwondingen zijn, is onbekend. Politieagenten hebben in de omgeving onderzoek gedaan en met buurtbewoners gesproken.”

Getuigen

De politie laat ondertussen weten op zoek te zijn naar getuigen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, of die meer informatie hebben kunnen contact opnemen op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Ook zijn eventuele camerabeelden bij de politie welkom. Mensen die beelden hebben van een dashcam, deurbel of bewakingscamera kunnen deze delen met de politie.