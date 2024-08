WOII-jeep van Joël Stoppels gestolen in Frankrijk: “Dankzij GPS-tracker en optreden Gendarmerie teruggevonden”

Foto: eigen foto

Een doldwaas avontuur. Zo beschrijft Joël Stoppers van Battlefield Tours uit Stad de diefstal van zijn Ford GPW-jeep uit 1942 zondagochtend. Dankzij een GPS-tracker kon het voertuig snel teruggevonden worden.

Hoi Joël! Wat is er gebeurd?

“Ik ben deze dagen in Normandië, in Frankrijk. Deels voor mijn werk maar ook deels privé. Twee vrienden van mij waren hier nog nooit geweest. Zij zijn meegegaan zodat ik hen deze regio kan laten zien. Deze zomer is het tachtig jaar geleden dat D-Day plaatsvond. Met mijn jeep uit de Tweede Wereldoorlog hebben we daarom de afgelopen dagen een mooie rit gemaakt en diverse historische plekken bekeken. Het is hier prachtig mooi weer. We hebben heerlijk genoten. Vandaag zouden we weer naar Groningen, maar vanochtend bleek de jeep ineens verdwenen te zijn.”

Hoe kon dat gebeuren?

“Omdat we vandaag terug zouden rijden hebben we gisteravond de jeep op onze trailer geplaatst. Deze hebben we achter onze bestelbus gehangen. We verbleven afgelopen nacht in Carentan. De eigenaar van het huis waar we sliepen heeft diens pand uitgerust met camera’s. Daarnaast is het een drukke straat waar veel verkeer langs komt. Dus we zagen geen probleem, ook omdat de bestelbus bij het minste of geringste al alarm maakt. Maar vanochtend stormde één van mijn vrienden de kamer binnen met de mededeling dat trailer en jeep verdwenen waren.”

Tekst gaat verder onder de foto:





De zwaarbewapende Franse Gendarmerie verzamelt zich in de straat. Foto: eigen foto

Oei!

“Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte. Maar er zat een bepaalde toon in zijn stem dat mij het ergste deed bevroeden. En dat bleek ook zo te zijn. De bus stond er nog maar jeep en trailer waren weg. Op dat moment sta je wel even heel raar te kijken. Gelukkig heb ik de jeep uitgerust met een GPS-tracker. Ik kon precies zien welke route was afgelegd en waar de jeep nu stond. Dat bleek in Caen te zijn, de hoofdstad van Normandië. Daar zijn we met gierende banden en de slaap nog in de ogen naar toe gereden. De huiseigenaar had ondertussen de politie gebeld.”

En dan kom je daar op die plek waar de jeep zou moeten zijn …

“De Franse Gendarmerie was toen al ter plaatse. Een stuk of zeven zwaarbewapende agenten stonden ons op te wachten. De jeep, die nog op de trailer stond, bleek achter een woning te staan. Deze hadden de dieven met dekens proberen af te dekken. De politie was met te weinig mensen om de woning binnen te vallen. Daarom werd het plan bedacht dat de agenten posities gingen innemen en het huis onder schot hielden, waarna wij als een malle naar de achterkant van het huis zouden rennen om de trailer veilig te stellen. Na enkele minuten kregen we het seintje. De trailer bleek naar achteren gedrukt te zijn en stond in het grind. Deze moesten we wat optillen, waarna we de combinatie weer mee konden nemen. Het was echt een avontuur van je heb ik jou daar.”

En nu? Is de jeep ook beschadigd?

“Gelukkig niet. Alleen de kentekenplaten zijn weg. Maar dat is wel weer te herstellen. De Franse politie is direct een onderzoek gestart en wij hebben het nodige papierwerk ingevuld. Inmiddels zijn we weer op onze terugreis richting Groningen.”

Eigenlijk kun je dus zeggen dat de GPS-tracker jullie redding is geweest …

“Zonder de tracker waren we het voertuig kwijtgeweest. Waar moet je gaan zoeken? En voor mij zou het een persoonlijk drama zijn geweest. Ik ben erg gehecht aan het voertuig. En daarnaast is de jeep ook veel geld waard. Dat is ook de reden waarom het gestolen is. Zonder dat ik mij als een eventuele ambassadeur van het GPS-bedrijf wil gedragen, kan ik iedereen wel zo’n tracker aanbevelen. Ga je met de caravan of camper op vakantie, installeer zo’n GPS-tracker. En ik wil de Gendarmerie ook een groot compliment geven dat zij direct in actie zijn gekomen. Ze hebben ons super goed geholpen. Echt fantastisch.”