‘Woensdag zomers en veel zon, vanaf vrijdag koeler’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het is woensdag volop zomerweer. Vanaf vrijdag schakelen we over op een koeler weertype met maximumtemperaturen rond de 19 of 20 graden.

Woensdag begint de dag zonnig. De rest van de dag zal het ook zonovergoten blijven. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting wordt het 28 of 29 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt helder. Mogelijk is er in de tweede helft van de nacht wat bewolking mogelijk, maar het blijft droog. De minimumtemperatuur komt rond de 17 of 18 graden te liggen.

Op donderdag verandert er weinig. De zon krijgt veel ruimte, maar er is ook wat bewolking. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting, later draaiend naar het noordwesten, wordt het 27 of 28 graden. Op vrijdag wisselen bewolking en zon elkaar af. De wind draait naar het noorden en daarmee wordt het flink koeler: de maximumtemperatuur ligt rond de 20 of 21 graden. In de middag is er kans op een buitje.