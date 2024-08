“Woensdag wegtrekkende buien en opklaringen, na het weekend mogelijk zeer warm en tropisch”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zomer zit stevig in het zadel. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijven de temperaturen deze hele week aangenaam. Begin volgende week lijkt het een stuk warmer te gaan worden waarbij de temperaturen tropische waarden gaan bereiken.

“Woensdagochtend hebben we eerst te maken met veel bewolking en met naar het oosten wegtrekkende buien gevolgd door opklaringen”, vertelt Kamphuis. “In de vroege ochtend is er kans op nevel of een mistbank. In de middag is het wisselend bewolkt en wordt het 24 of 25 graden. De westenwind neemt toe naar windkracht 4 in de middag. In de nacht van woensdag op donderdag is het helder en koelt het af tot omstreeks 13 graden.”

Donderdag en vrijdag

“Op donderdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 23 of 24 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig, windkracht 3 tot 4. In de avond en in de nacht naar vrijdag een verspreide bui. Ook op vrijdag is er kans op een verspreide bui. Die kans is het grootst tijdens het eerste deel van de dag. Met ook geregeld zon wordt het 22 graden. De westenwind is stevig, windkracht 4 tot 5.”

Zeer warm weer na het weekend?

“Kijken we naar het weekend dan is het op zaterdag droog met zonnige perioden. Het wordt 23 graden. Daarna wordt een bel zeer warme en mogelijk tropische lucht vanuit het zuiden van Europa op transport gezet richting ons land. Volgt er een overgang naar zeer warm tot mogelijk tropisch weer? Het zou zomaar kunnen. Met name op maandag zou het wel eens behoorlijk heet kunnen worden. Meer informatie hierover vind je op mijn weerpagina.”