Woensdag koel met een enkel buitje, daarna weer zachter

Foto: Lars Faber

Woensdag is het wisselend bewolkt, met kans op een enkel verspreid buitje. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, kracht 3 tot 5.

door weerman Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking met af en toe een opklaring. Het blijft droog en het wordt 21 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Vrijdag neemt de kans op een bui toe en verandert er voor het overige weinig.

Zaterdag is er in de ochtend geregeld zon en loopt de temperatuur snel op naar 23 tot 25 graden. In de middag neemt de bewolking toe, gevolgd door enkele buien op de grens met minder warme lucht. Zondag blijft het droog, maar is het met 20 graden weer een stuk minder warm.

De laatste week van de schoolvakanties lijkt de zomer zich nog een keer te herpakken en kan het iedere dag één of twee graadjes warmer worden. De kans op neerslag lijkt voorlopig niet al te groot.