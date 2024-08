“Woensdag kans op onweersbuien, komende dagen zon maar ook regen”

Met de buien van dinsdagavond is de hitte verdwenen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het zomers, zien we de zon ook, maar kunnen er wel buien vallen.

“Woensdag is het onstabiel weer met kans op een paar regen- of onweersbuien”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de dag breekt af en toe de zon weer door maar met 23 of 24 graden als maximumtemperatuur is de hitte verdreven. In de nacht van woensdag op donderdag ligt de minimumtemperatuur rond de 15 graden. Donderdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door een paar stapelwolken. Het wordt 25 graden en het blijft droog.”

“Vrijdag zijn er eerst perioden met regen. In de middag schijnt de zon weer geregeld en het wordt 22 graden. In de avond en in de nacht naar zaterdag is er kans op een bui. Tijdens het weekend valt er zaterdag een verspreid buitje en blijft het zondag droog. Met geregeld zon wordt het beide dag 22 of 23 graden. Komt daarna de hitte weer terug of gaan we de wisselvallige tour op? Op mijn weerpagina vertel ik je daar mee over.”