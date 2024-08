Wisselend weerbeeld tot en met het weekend: wolken, opklaringen en soms een bui

Foto: Lars Faber

Een langere periode met zonnig en warm zomerweer zit er tot en met het weekend niet in voor Groningen. De zon is er zeker, maar wolkenvelden en kans op een bui maken er een wisselvallige paar dagen van.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking met af en toe een paar opklaringen. In de loop van de dag is er kans op een bui. Er waait een forse zuidwestenwind, windkracht 5. Die is langs de Wadden zelfs hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Het wordt 21 of 22 graden, net als op zondag. Ook dan is er nu en dan zon en valt er een bui. De wind uit het westen tot zuidwesten neemt toe naar krachtig, windkracht 6.

Zaterdag wordt het warmer met een graad of 25. Er is af en toe zon maar vooral later op de dag neemt de bewolking toe en ook de kans op een paar stevige regen- of onweersbuien. Zondag en maandag is het overwegend droog en is het minder warm met 20 of 21 graden.

Daarna schakelen we over op een zonnig en warm weertype. Later in de week kan het zelfs weer zeer warm worden met temperaturen die oplopen tot boven de 25 graden.