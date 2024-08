Wibren Jonkers wint International Martini Organ Competition Groningen: “Dit is een hele mooie stap”

Foto: Lars Faber

Wibren Jonkers heeft zaterdag de derde editie van de International Martini Organ Competition Groningen gewonnen. Afgelopen week streden twaalf organisten van over de hele wereld om de hoofdprijs.

Het orgelconcours begon vorige week zondag met een openingsconcert in de Martinikerk. De afgelopen dagen moesten de twaalf organisten op verschillende orgels in Stad en Loppersum werken laten horen. Een internationale jury besloot welke organisten doorgingen naar de halve finale en welke drie er uiteindelijk in de finale zouden staan. De finale werd gehouden op het beroemde Schnitger-orgel in de Martinikerk. Op het programma stond een compositie van Matthias Weckmann en een keuze uit drie werken van Johann Sebastian Bach, naast een 20e-eeuws werk van Jan Brandts Buys en het deel ‘Grand Jeu’ uit ‘Five Light Pieces’ van de componist/organist Reitze Smits.

“Uiteindelijk moet er eentje winnen”

“Ja, ongelofelijk zeg. Ik ben hier heel blij mee”, laat een verheugde Wibren Jonkers weten. “Naar mijn gevoel heb ik bij de eerdere rondes bij deze competitie vrijer en lekkerder gespeeld. Toch heeft de jury mij als winnaar gekozen, terwijl de andere kandidaten ook heel goed gespeeld hebben. Ik denk dat we samen het orgel heel goed voor het voetlicht hebben gebracht. En ja, uiteindelijk moet er dan eentje winnen.”

“Winnen van deze prijs is een mooie stap”

Op de vraag of Jonkers voor het concert ook zenuwachtig was: “Een beetje. Maar voor een concert ben ik altijd wel wat aan het ijsberen. Ik vind het fijn om lekker in beweging te kunnen zijn. Als ik dat niet doe, dan wordt het helemaal niks.” Jonkers werd geboren in 1999. Hij studeert orgel aan het Conservatorium van Amsterdam bij Pieter van Dijk en Matthias Havinga. “Wat ik vandaag bereikt heb, heb ik aan heel veel mensen te danken. Van mijn allereerste docent tot mijn huidige docent. Maar ook andere mensen die je bijvoorbeeld kent van opnames of die mij op welke manier dan ook geïnspireerd hebben. Al die mensen samen vormen mijn muzikale persoonlijkheid. Het winnen van deze prijs is een hele mooie stap.”

“Het komende jaar ga ik mij verder ontwikkelen”

Jonkers ziet het winnen van het International Martini Organ Competition ook letterlijk als een stap: “In september ga ik weer de schoolbanken in. Er staat nog een jaartje conservatorium op mij te wachten. Dus daar ga ik vrolijk mee door om mij verder te kunnen ontwikkelen. En uiteindelijk … ik denk dat je nooit uitgeleerd bent. Je bent je hele leven lang aan het leren. Dat geldt zeker voor de muziek.”

De winnaar ontving een oorkonde en een geldprijs van 5.000 euro. Daarnaast kreeg hij een uitnodiging om volgend jaar concerten te spelen in orgelseries van Avondtmusyck (Martinikerk Groningen), de Grote Kerk te Dordrecht en de Grote of Stevenskerk te Nijmegen. Francesco Botti uit Italië ging naar huis met de tweede prijs, een bedrag van 3.000 euro. Samuel Giddy uit Australië pakte de derde prijs en won een bedrag van 2.000 euro.