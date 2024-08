Wespentelling van start: “Kies een plek en ga dertig minuten goed kijken wat je allemaal ziet”

Voor de derde keer op rij vindt er een wespentelling plaats. Inwoners worden gevraagd om van zaterdag 17 tot en met zondag 25 augustus een half uurtje te tellen.

De telling is een initiatief van de Wespenstichting. “Je mag meerdere dagen een telling doen, als je die telling liefst wel op verschillende plekken doet”, laat de stichting weten. “Kies een plek uit en ga dertig minuten goed kijken wat je allemaal ziet. Probeer een gevarieerd gebied te zoeken waar ook veel struiken en bomen in de buurt staan.”

“Wespen hebben vaak een slechte reputatie”

Het tellen van wespen is belangrijk omdat het inzicht geeft hoe het in ons land gesteld is met de wespenpopulatie. “Maar ook is deze telling heel leerzaam omdat deelnemers door de telling in de gaten krijgen dat er verschillende soorten wespen zijn. En ook hoe belangrijk en interessant de insecten zijn.” Wespen hebben vaak een slechte reputatie, maar ze zijn erg belangrijk voor ons ecosysteem. Zo bestuiven ze planten, zijn ze plaagbestrijders omdat ze andere (schadelijke) insecten als bladluizen en rupsen eten. Daarnaast helpen ze bij het opruimen van dode dieren.

Soorten wespen

In ons landen komen diverse soorten wespen voor. De gewone wesp bijvoorbeeld, maar ook de Duitse wesp en de Franse veldwesp. Dit zijn voorbeelden van wespen die in grote kolonies leven en het meest actief zijn in de late zomer. Naast sociale wespen zijn er ook solitaire wespen. Dit zijn soorten die geen nest maken met een kolonie. Ze zijn kleiner en zijn minder opvallend. Voorbeelden zijn de graafwesp en de metselwesp. Bij de telling vorig jaar werd de bij het vaakst geteld. De zweefvlieg en de limonadewesp maakten de top drie compleet.

Telformulier

Maar hoe herken ik nu elke soort wesp? Op de website van de Wespenstichting vind je handige informatie om de wespen te herkennen. Een handig telformulier vind je op deze pagina. De resultaten van de telling kun je tenslotte hier invoeren.