Wespentelling gaat laatste weekend in: “Al een redelijk aantal deelnemers”

Dit weekend kan er nog meegedaan worden aan de wespentelling. De derde editie begon vorige week zaterdag en sluit zondagavond.

“Het aantal mensen dat in de provincie Groningen tot nu toe heeft deelgenomen ligt op een ‘aardig’ niveau”, liet voorzitter Sjoert Fleurke van de Wespenstichting eerder deze week weten. Ook over de landelijke cijfers was de voorzitter niet ontevreden. “We hopen echter dat zoveel mogelijk mensen mee willen doen. Dit geeft ons een beeld hoe het er voor staat met het aantal wespen dat in Nederland leeft. En ook welke soorten er voorkomen.” Een ander doel van de telling is om mensen te informeren dat wespen erg belangrijk zijn voor ons ecosysteem. Zo bestuiven ze planten, zijn ze plaagbestrijders omdat ze andere insecten als bladluizen en rupsen eten en daarnaast helpen ze bij het opruimen van dode dieren.

Dertig minuten tellen

Bij de telling is het de bedoeling dat je dertig minuten goed gaat kijken wat je allemaal ziet. Verstandig is om een zonnig moment uit te zoeken en om in de buurt te gaan staan van struiken en bloemen waar nectar is te vinden. In ons land komen diverse soorten wespen voor. De gewone wesp bijvoorbeeld, maar ook de Duitse wesp en de Franse veldwesp. Dit zijn voorbeelden van wespen die in grote kolonies leven en het meest actief zijn in de late zomer. Naast sociale wespen zijn er ook solitaire wespen. Dit zijn soorten die geen nest maken met een kolonie. Ze zijn kleiner en zijn minder opvallend. Voorbeelden zijn de graafwesp en de metselwesp.

Telformulier

Maar hoe herken ik nu elke soort wesp? Op de website van de Wespenstichting vind je handige informatie om de wespen te herkennen. Een handig telformulier vind je op deze pagina. De resultaten van de telling kun je tenslotte hier invoeren.