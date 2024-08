Wespentelling 2024: Veel meer inzendingen dan voorgaande jaren

De waarnemingen van de Wespentelling 2024 zijn verzameld en de resultaten zijn bekend. Voorzitter van de Wespenstichting, Sjoerd Fleurke, constateert een duidelijk hoger aantal inzendingen dan voorgaande jaren.



Dit vertelde hij toen hij te gast was in radioprogramma OOG Ochtendshow:

Afgelopen weken werd iedereen in Nederland opgeroepen om wespen te gaan tellen. De resultaten hiervan zijn verzameld door de Wespenstichting, die de wespentelling heeft georganiseerd. Daar waar vorig jaar de telling nog met een week werd verlengd vanwege slecht weer, was dat dit jaar niet nodig.

Tot en met afgelopen zondag konden de resultaten worden ingestuurd en op maandag was het tijd om de balans op te maken.

Honingbij is er minder bij

Tijdens de wespentelling van dit jaar zijn er bijna 900 tellingen binnengekomen, vertelt Fleurke, die zijn ingestuurd door ongeveer 700 deelnemers. Deelnemers konden namelijk meerdere tellingen insturen. Landelijk gezien zijn er bijna 7.000 zogeheten limonadewespen geteld. Dat is de wespensoort die we allemaal wel kennen, doordat ze bijvoorbeeld op het terras op drinken afkomen. Dit is de meestgetelde soort. Op de tweede plek staan de zweefvliegen en op de derde plek staat de honingbij. Dit is opvallend, omdat voorgaande jaren de honingbij juist de meestgetelde insect was. Ook is opvallend dat de zweefvlieg op de tweede plek is geëindigd, omdat dit niet echt een wesp is, maar een vlieg met dezelfde kenmerkende geel-zwarte strepen en daarmee op een wesp lijkt.

In Groningen zijn er ongeveer 60 tellingen binnengekomen. De limonadewesp is 319 keer geteld en staat daarmee ook in onze provincie op de eerste plek. Plek twee en drie zijn echter omgedraaid: op plek twee staat de honingbij met ca. 170 waarnemingen en op plek drie staat de zweefvlieg. Daarnaast zijn de Europese hoornaar en de veldwesp ook waargenomen.

Trends

Echte trends naar aanleiding van deze telling kunnen nog niet worden gemaakt, vertelt Fleurke. Aan de ene kant komt dit doordat de resultaten nog geanalyseerd moeten worden, maar aan de andere kant ook omdat in de vorige tellingen de waarnemingen zoveel lager waren dat het lastig is om harde conclusies te trekken.

De terugval in honingbijen lijkt wel een gevolg te zijn van de bijensterfte, waar al veel aandacht is besteed in diverse media, maar daar zijn geen harde cijfers van bekend. Wel constateert Fleurke dat hij in zijn tuin maar liefst 6 wespennesten heeft, maar dat die niet te vinden zijn op de ook daar aanwezige fruitbomen. Volgens Fleurke komt dit, doordat de wespennesten die er nu zijn nog niet toe zijn aan de fase waarin ze op zoetigheid afkomen. Hij denkt daarom dat dit later nog wel zal gebeuren.

Grote bouwprojecten in combinatie met de wesp

Grote bouwprojecten, zoals de Zuidelijke Ringweg en het Hoofdstation, hebben nagenoeg geen negatieve invloed op de wespenstand, zegt Fleurke. Een aantal wespensoorten hebben nesten ondergronds, die dan verstoord zullen worden bij bouwwerkzaamheden, maar dat heeft geen grote impact. “Het zijn niet heel zeldzame dieren”, stelt hij, “ik denk dat je per hectare bebouwde kom altijd wel één of twee wespennesten zitten. Dus als er dan 10 verloren gaan bij bouwprojecten, dan zou dat niet zoveel uit moeten maken.”

De complete resultaten en conclusies zullen in de komende dagen worden gepubliceerd op de website van de Wespenstichting .

