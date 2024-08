Werk aan Hoofdstation ligt op schema ondanks tegenvaller

De schade aan het nieuwe buschauffeursverblijf bij het Hoofdstation is groot. Donderdag mocht de pers een kijkje nemen bij het gebouw.

Twee weken geleden ontstond er brand toen dakdekkers het dak waterdicht maakten. Ondanks de grote schade kan een deel van de technische installaties opnieuw gebruikt worden als het pand weer opgebouwd is.

Want naast de wachtruimte voor de chauffeurs zitten ook de technische installaties in het pand voor bijvoorbeeld de in aanbouw zijnde ondergrondse passage en de reisinformatie voor het vernieuwde hoofdstation.

Ondanks de meevaller moet er nog wel stevig doorgewerkt worden. Het station moet over twee jaar helemaal klaar zijn.

Treinvrije periode

Vanaf zaterdag rijden er negen dagen geen treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark. Dit omdat het viaduct van de oude zuidelijke ringweg bij de Oosterpoortwijk en de Helperzoom gesloopt wordt. Die periode wordt op het Hoofdstation aangegrepen om ook flink te klussen.

De grote torenkraan en de hulpbrug verdwijnen zodat de reizigerspassage en de trappen afgebouwd kunnen worden. Dat is ook nodig om de perrons en spoordekken af te maken. Ook komt er ruimte voor onder meer de perronkappen.