Weggetakelde tjalk zorgt voor uitdaging bij Bommen Berend Jeugdtheater: “Het is nu nog mooier”

Bommen Berend Jeugdmuziektheater 2021. Foto Dave Andrew

Komende week wordt in Groningen het Groningens Ontzet gevierd. Traditioneel betekent dit dat op de binnenplaats van Museum aan de A het verhaal van het Ontzet vertelt gaat worden door het Bommen Berend Jeugdtheater. Volgens Marcel den Os van het theater is het dit jaar op verschillende vlakken een uitdaging.

Hoi Marcel! Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Gisteren zijn we begonnen met de voorbereidingen. Aanstaande dinsdag hebben we de try-out en de première. Op woensdag, de dag van Groningens Ontzet, gaan we ook verschillende keren de voorstelling op de planken brengen. Nieuw dit jaar is, is dat we op de woensdag een meezing-voorstelling hebben. Normaal gaan mensen altijd braaf zitten, terwijl de meeste mensen de liedjes uit hun hoofd kennen. Bij deze voorstelling mag iedereen meezingen. We zijn heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. We hebben het gisteren getroffen met het weer. Toen we in de ochtend begonnen, toen regende het nog wat. Dus we zijn binnen gestart maar al snel konden we naar de binnenplaats, waar we flink wat meters hebben kunnen maken.”

De binnenplaats. Dit jaar ziet die locatie er wat anders uit dan wat de mensen gewend zijn …

“Ik zal je eerlijk zeggen dat ik mij daar wel zorgen om heb gemaakt. Er lag altijd een tjalk op deze plek. Deze boot maakte ook onderdeel uit van onze voorstelling. Afgelopen voorjaar is het vaartuig weggetakeld, dus moesten we aan de slag met een nieuw podium. De grap is dat onze regisseur het helemaal niet erg vindt dat de tjalk weg is. Deze locatie is één van de oudste locaties van de binnenstad. De prachtige oude muren komen nu veel beter tot hun recht. Dus, van tevoren waren er wat zorgen, maar uiteindelijk is het nu gewoon veel mooier.”

Het stuk dat jullie spelen; waar gaat het over?

“Het toneelstuk gaat over vier kinderen die 351 jaar geleden in Groningen woonden. In de periode voor 28 augustus 1672 clashten twee legers: het Duitse en het Groningse leger. Het stuk gaat over de kinderen van beide partijen. De Groningse kinderen zoeken eten, de Duitse kinderen helpen met vechten. Zo ontmoeten ze elkaar. Aanvankelijk haten ze elkaar, maar gedurende het stuk worden twee kinderen heimelijk op elkaar verliefd. Ze komen erachter dat de vijand zo slecht niet is, maar dat de oorlog dat wel is. In het stuk is er ook ruimte voor muziek. We wilden absoluut geen musical, we wilden een stuk dat ‘poppy’ en ‘funky’ is. Niet een stuk waarbij het glazuur van je tanden springt.”

Wat opvallend is, is dat je absoluut geen moeite hoeft te doen om acteurs te vinden hè?

“Het is de bedoeling dat de rollen gespeeld worden door kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. Maar elk jaar zijn er tieners die zeggen dat ze nog graag een jaartje mee willen doen. Dat ze het zo leuk vinden. Dus dit jaar doen er acteurs mee in de leeftijd van 8 tot 19 jaar. En wat het geheim is? Ik weet het niet. Men blijft hangen, men vindt het leuk. En natuurlijk hebben we ook nieuwe aanwas. Maar dat er oudere kinderen blijven hangen heeft zijn voordelen.”

Ze kennen de liedjes en de teksten?

“Precies. Voor de zomer hebben we al twee repetities gehad. Op zulke momenten merk je dat de kinderen die eerder meegespeeld hebben, dat ze de liedjes zo weer paraat hebben. Alleen de nieuwe kinderen moeten wat meters maken, maar daarin kunnen ze ook weer prima begeleid worden door de oudere kinderen. Net als afgelopen jaren hebben we er ook dit jaar weer een te gekke band bij.”

Het stuk wordt nu al heel wat jaren op de planken gebracht. Hoe belangrijk is het dat het verhaal van Groningens Ontzet verteld wordt?

“We beleefden onze première in 2016. Sindsdien hebben honderden mensen de voorstelling gezien. En ik denk dat het absoluut zoden aan de dijk heeft gezet. Dat kinderen en ook ouders een beter idee hebben hoe Groningen eigenlijk ontstaan is. Theater is een mooie manier om het verhaal over de ontstaansgeschiedenis onder de aandacht te brengen. Maar we zijn er nog niet. Het verhaal is nog te onbekend. En ik denk dat het heel goed zou zijn dat we Groningens Ontzet ook echt in gaan richten als een feestdag.”

Hoe bedoel je dat?

“Het komende jaar wil ik aan de slag, samen met diverse andere mensen en organisaties, met een lobby die er voor moet zorgen dat Groningens Ontzet weer een vrije dag gaat worden. Indertijd is dat afgeschaft omdat een aantal grote werkgevers veel personeel van buiten de gemeentegrenzen voor zich hebben werken, waarbij er de vrees was dat andere gemeenten dan ook een vrije dag wilden hebben. Eigenlijk een absurd argument. In Leiden wordt het Leids Ontzet gevierd. Daar is men verplicht vrij. Tussen de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken en de Ontzet-feesten in Leiden en Alkmaar wordt al innig samengewerkt. Ik denk dat we nog meer van elkaar kunnen leren. Ook op dit vlak, waarbij het heel mooi zou zijn dat er een vrije dag voor iedereen ontstaat. Daarmee ontstaat er ook tijd om je te verdiepen in de geschiedenis en de waarde van het Ontzet.”

Volgende week vinden er verschillende voorstellingen plaats. Hoe loopt het qua kaartverkoop?

“Ja, dat gaat heel goed. De helft van de kaartjes is nu ongeveer de deur uit. Ik weet zeker dat door deze media-aandacht het nu snel zal gaan. En we hebben het wel over kaartverkoop, maar de toegang is gratis. Je moet echter wel een kaartje hebben zodat we zeker weten dat er niet meer mensen binnenkomen dan er plek voor is. Kaartjes kun je aanschaffen via deze website.”