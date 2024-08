Weekend brengt zon en buienvrije stapelwolken bij aangename temperaturen

Foto: Joris van Tweel

Echte hitte is er niet bij de komende dagen, maar het wordt wel gewoon aangenaam zomerweer. Een zonnetje, wat stapelwolken en buien heel ver van ons vandaan.

Door Johan Kamphuis

Het weekend begint zaterdagochtend met kans op een mistbank. Verder is er geregeld zon afgewisseld door stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 23 of 24 graden. De wind is zwak en veranderlijk, windkracht 2. De nacht naar zondag kent minima rond 14 of 15 graden. Ook zondag blijft het droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 21 of 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Maandag wordt het 23 graden en zijn de veranderingen klein. Met 24 of 25 graden wordt het dinsdag iets warmer. Ook dan zijn er flinke perioden met zon. Maar later op de dag neemt de kans op een bui toe, waarna er op woensdag wat minder warme lucht ons gebied binnen stroomt.