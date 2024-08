Waterscooters zorgen voor wild west in Natura 2000-gebied

Foto: Andre Brasse - Own work, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33572186

Al verschillende avonden zorgen bestuurders van waterscooters voor overlast op het Zuidlaardermeer en het Drentsche Diep. Directeur Marco Glastra van natuurorganisatie Het Groninger Landschap heeft een foto van de praktijken gedeeld op zijn sociale media.

“Zoals bijna elke avond is het weer wild west”, schrijft Glastra. “De bestuurders van deze waterscooters komen als gekken voorbij op een plek waar je maximaal 6 kilometer per uur mag varen. Levensgevaarlijk en totaal niet passend in een Natura 2000-gebied.” Natuurorganisaties in ons land roepen mensen al langer op om zich te houden aan de regels. Natuurlijke oevers zitten namelijk vol met watervogels en wild. Voor deze dieren zijn de oevers een schuilplaats. Te hard varen veroorzaakt golven waardoor nesten weg kunnen spoelen en oevers zelfs af kunnen breken.

Landelijk geldt er een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op het water. Echter voor diverse locaties gelden uitzonderingen. Zo zijn diverse Natura 2000-gebieden afgesloten voor het publiek. Op deze locaties mag ook niet gevaren worden. Deze afgesloten plekken herken je aan palen met borden in het water. Ook zijn er vaak boeien aangebracht. Daarnaast gelden er voor diverse locaties snelheidsbeperkingen. Ook dit wordt met borden aangegeven. Bestuurders van snelle motorboten, waterscooters en jetski’s moeten bovendien in het bezit zijn van een vaar- en registratiebewijs, moeten een dodemansknop gebruiken en ze moeten in het bezit zijn van een reddingsvest.

Het Groninger Landschap heeft een aantal boa’s in dienst. Het is onbekend of zij de locatie de komende tijd extra in de gaten gaan houden.