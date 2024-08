Water in sloten ondanks vele regen zouter dan in droge zomer

Het water in de sloten in Groningen is ondanks de vele regen van de afgelopen periode zouter dan in een droge zomer. Dat meldt het kennisnetwerk Salta. De oorzaak is onduidelijk.

Het vakblad Nieuwe Oogst meldt dat het relatieve hoge zoutgehalte door diverse peilbeheerders is geconstateerd. De waarneming is opmerkelijk. Door het vele, zoete, regenwater dat gevallen is, zou het logischer zijn dat de verzilting op een lager niveau zou liggen. Mogelijk is de oorzaak dat er door de waterschappen minder wordt doorgespoeld. Het waterniveau in de sloten staat vanwege de vele regen relatief hoog. Hierdoor wordt er minder zoet water ingelaten uit het IJsselmeer. Dit betekent dat het water in de sloten stil staat en de verzilting toe kan nemen door de aanwezigheid van zoute kwellen.

Het zoutere water kan voor de komende periode gevolgen hebben. LTO Noord laat weten dat boeren vermoedelijk vanwege de droogte gewassen zullen gaan beregenen. Wanneer je een uienveld gaat beregenen met water uit een sloot dat zouter is lopen de uien kans op zoutschade. LTO roept op tot bewustwording want de effecten van zoutschade lijken sterk op droogteschade, waardoor de oorzaak niet altijd wordt herkend. Uit de gegevens blijkt dat het probleem behalve in Groningen ook in Friesland speelt.