Warme zaterdag eindigt met felle buien; zondag koeler, maar daarna loopt temperatuur weer op

Foto: Joris van Tweel

Het komende weekend kent duidelijk twee gezichten. De zaterdag begint behoorlijk zonnig en het is warm. Een front met regen, onweer en hagel kapt de hoogzomer direct af en zorgt zondag voor veel mildere temperaturen. De dagen erna loopt het kwik langzaam weer op.

Door Johan Kamphuis

Zaterdagochtend is er kans op wat lichte regen. Daarna breekt de zon regelmatig door. Het is zeer warm bij 27 of 28 graden. De zuidoostenwind is zwak of matig en draait in de middag naar het zuiden tot zuidwesten en neemt toe. Vanuit het westen trekken enkele felle buien onze kant op. Die zouden er tegen het einde van de middag al kunnen zijn, maar waarschijnlijk komen deze pas aan het begin van de avond over. Tijdens de buien is er kans op onweer, hagel en plaatselijk veel regen. In de loop van de avond trekken de buien naar Duitsland weg.

Zondag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog en met 20 of 21 graden is het een stuk minder warm.

Maandag is er kans op een spatje regen maar is er ook nu en dan zon. Het wordt opnieuw 20 of 21 graden. De lichte neerslag hangt samen met een wartmtefrontje dat over ons land trekt. Dinsdag rukt warme tot zeer warme lucht vanuit Frankrijk op naar ons gebied. Dinsdag wordt het met flink wat zon al 25 graden. Donderdag loopt het kwik waarschijnlijk zelfs op naar 28 graden. Wel is de kans groot dat er donderdag of vrijdag weer wat minder warme lucht naar ons toestroomt. Dat zou betekenen dat de scherpste randjes van het (zeer) warme weer gaan verdwijnen. Tijdens de overgang naar het minder warme weer is er kans op een bui.