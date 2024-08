Waarschuwingen van luchtvaartautoriteit voor vluchten Eelde

Bron foto: Bitfreak / Flickr / CC 2.0-by-nc-sa

Op Groningen Airport Eelde was in het gebruikersjaar 1 april 2023 tot 1 april 2024 sprake van overtredingen bij vertrekprocedures en tijdens een lesvlucht. Dat heeft geleid tot waarschuwingen van de ILT-Luchtvaartautoriteit.

De luchthaven bleef, net als vorig jaar, binnen de geluidsgrenzen, aldus de Luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Een en ander staat in de handhavingsrapportage die deze donderdag door minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Voor alle Nederlandse regionale luchthavens zoals Eelde gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. Daarnaast zijn er voor Eelde aanvullende regels voor het gebruik van de vertrekroutes, zodat er zo min mogelijk over bewoond gebied wordt gevlogen. De ILT-Luchtvaartautoriteit controleert of Eelde en de partijen die daar vluchten uitvoeren zich aan de geluidsnormen en regels houden. Zo niet, dan kan de luchtvaartautoriteit een maatregel, dwangsom of boete opleggen.

De ILT-Luchtvaartautoriteit onderzocht 78 vluchten die van de vertrekroutes afweken. De luchtvaartautoriteit constateerde zes overtredingen. De gezagvoerders van deze vluchten waren zonder geldige reden afgeweken van de opgedragen vertrekroute. De bewuste luchtvaartmaatschappijen kregen hierover een waarschuwing.

In Nederland geldt boven de aaneengesloten bebouwing een minimale vlieghoogte van 300 meter. Daarbuiten geldt een minimale vlieghoogte van 150 meter voor vluchten waarbij op zicht wordt gevlogen. De ILT-Luchtvaartautoriteit kreeg een melding over een overtreding bij een lesvlucht. Het bleek te gaan om een trainingsvlucht boven Donderen en Ten Boer. De betrokken vlieginstructeur ontving daarvoor een waarschuwing.