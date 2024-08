Vrouwen stelen tassen vol kleding uit winkel in binnenstad: “Ruim tachtig artikelen”

Foto via Politie.nl

Dat je soms als politieagent ook even met je ogen moet knipperen bleek zaterdagmiddag maar weer eens. Agenten kregen een melding van een winkeldiefstal waarbij twee dievegges ruim tachtig kledingartikelen hadden gestolen.

“Meldingen van winkeldiefstal heb ik al tig keer afgehandeld”, schrijft teamchef Gerard de Jonge. “Maar de melding van vanmiddag was net even anders. Twee vrouwen hadden bij een kledingwinkel in de binnenstad 83 artikelen weggenomen. In totaal hadden de artikelen een gezamenlijke waarde van 810 euro.” De vrouwen waren bij hun diefstal betrapt waarop de politie werd ingeschakeld.

Het duo is overgebracht naar het politiebureau waar er verder onderzoek wordt gedaan. “We hebben alles op beeld. Er is inmiddels aangifte gedaan zodat nu de strafrechtelijke afhandeling kan beginnen”, aldus De Jonge.