Vrijdag zon en stapelwolken; zaterdag meer bewolking en kans op een bui

Foto: Lars Faber

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door een paar stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 23 of 24 graden.

door Johan Kamphuis

De noordoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar ongeveer 15 graden.

Zaterdag is er meer bewolking en kan er verspreid een bui vallen. Het wordt met af en toe zon 23 of 24 graden. In de nacht een paar stevige buien en kans op een slag onweer.

Zondag wordt het 22 graden en wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het is rustig weer.

Na het weekend wordt het snel warmer. Maandag kan het al 24 of 25 graden en dinsdag lijkt uit te draaien op een zeer warme dag met maxima rond 27 of 28 graden. Daarna doet het kwik weer een stapje terug, maar de zomer verdwijnt niet.