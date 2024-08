Vrijdag kans op buien; in het weekend zonnig en droog

Vrijdag is er veel bewolking met kans op een bui. In de middag verdwijnt de neerslag en klaart het op. De maximumtemperatuur ligt rond 22 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen, windkracht 4 tot 5.

Door: Johan Kamphuis

Zaterdag blijft het droog, zijn er flinke zonnige perioden en wordt het 23 graden. De westen- tot zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4.

Zondag is het rustig en met opnieuw flinke perioden met zon wordt het een graad warmer: 24 graden. Maandag wordt het zeer warm tot tropisch met temperaturen oplopend naar 28 tot 30 graden. Er is veel zon en het voelt drukkend warm aan door een oplopende luchtvochtigheid. Wel steekt er in de loop van de dag een windje op uit het zuidoosten, toenemend tot windkracht 4.

En daarna? Dinsdag de overgangsdag, maar wordt de hitte dan al verdreven of komt er toch nog een dag verlenging? Of die er daadwerkelijk komt? Meer nieuws daarover en over eventuele buien tijdens de overgang naar minder warm weer vindt u op de weerpagina.