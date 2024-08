Vrijdag buien met kans op onweer; in de middag opklaringen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdag zijn later in de ochtend of rond de middag enkele buien met kans op een slag onweer en zware windstoten. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen op. Het wordt 22 graden bij een krachtige zuidwestenwind, windkracht 6.

door Johan Kamphuis

Zaterdag is er in de ochtend eerst kans op wat lichte regen maar schijnt ook geregeld de zon. In de middag is er eerst flink wat zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. Later op de dag volgen enkele buien met kans op onweer bij een behoorlijk dalende temperatuur.

Zondag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Met 21 graden als maximumtemperatuur is het een stuk minder warm. Maandag verandert er weinig aan het weerbeeld, maar vanaf dinsdag wordt het zonnig en snel warmer met woensdag en donderdag temperaturen oplopend tot ruim boven de 25 graden.