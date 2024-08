Voormalig voorzitter Ulfert Molenhuis (76) van De Voedselbank Groningen overleden

Foto: OOG TV

Ulfert Molenhuis is donderdag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt RTV Noord. Molenhuis was van 2013 tot 2020 actief als voorzitter van De Voedselbank Groningen.

Molenhuis is geboren in Baflo en begon zijn werkende leven onder andere als beveiliger bij de Koninklijke Marechaussee. Ook was hij rechercheur bij misdrijven, zoals de moord op Groningse prosituee Bea Pot.

In de jaren daarop volgend was hij als pelotonscommandant bij de KMAR betrokken bij rellen in Amsterdam en de treinkaping bij Wijster in 1975.

De afgelopen jaren was Molenhuis actief als voorzitter bij De Voedselbank Groningen. Onlangs zette hij nog de nieuwe Stichting Studiebollen Groningen en Drenthe op, bedoeld voor jongeren uit armere gezinnen om aan een studie te beginnen.

Molenhuis bracht afgelopen najaar een boek uit over zijn leven, waarin hij met gedichten ingaat op zijn levensvraagstukken.