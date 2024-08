Voormalig café Friescheveen staat sinds dit weekend te koop

Google: Streetview.

Voormalig café Friescheveen aan de Meerweg bij Haren staat sinds enkele dagen te koop. Dat het perceel te koop zou worden aangeboden was vorige maand al aangekondigd door de provincie.

De verkoop wordt geregeld door Prolander. Op hun website schrijven zij dat het object bij openbare inschrijving wordt verkocht. Het pand wordt als een horecagebouw in de markt gezet. Binnenkort worden er twee kijkdagen georganiseerd. De bedoeling is dat de verkoop in de herfst of richting het einde van het jaar is afgerond.

Café Friescheveen ontstond in 1907. Sinds 1920 is het officieel een horecazaak. De afgelopen decennia is het uitgegroeid tot een populaire plek, vooral vanwege de bootverhuur. Die functie is komen te vervallen. Het Friescheveen is sinds enkele jaren een natuurgebied waar roeibootjes niet meer gewenst zijn. Vijf jaar geleden wilde de provincie het café onteigenen om er een ecologische verbindingszone aan te leggen. Uiteindelijk bleek onteigening niet nodig te zijn doordat de faunapassage en brug even verderop aangelegd konden worden. Tijdens de coronacrisis besloot de eigenaar van het café het pand van de hand te doen waarna de provincie eigenaar werd.