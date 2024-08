Voorbereidingen wegtakelen brug Wierumerschouw in volle gang: “Spannende operatie”

Foto: Rieks Oijnhausen

De voorbereidingen om de brug bij Wierumerschouw donderdag weg te kunnen takelen zijn woensdagavond in volle gang. De werkzaamheden trekken de nodige belangstelling.

“Waar we de afgelopen uren mee bezig zijn geweest is het opbouwen van de kraan”, vertelt Irma Haan van de provincie. “Deze kraan van het bedrijf Mammoet hebben we ingehuurd. Dit voertuig is vandaag elders afgebroken, naar Groningen gebracht en opgebouwd. Dit opbouwen duurt drie uur.” De brug bij Wierumerschouw werd vorige week zondag aangevaren door een Lemsteraak. Al snel bleek dat de schade zo groot was dat de brug weggetakeld moest worden. Uit onderzoek is gebleken dat één van de hoofdliggers en de draaipunten beschadigd zijn. De brug gaat gerepareerd worden bij een machinefabriek in de stad.

“Het is een zwaar ding”

Het wegtakelen gaat donderdagochtend gebeuren: “Het gaat om een spannende operatie. Maar als we geen vertrouwen zouden hebben, zouden we dit ook niet doen. Het brugdek heeft in normale omstandigheden een gewicht van 35 ton. Daar is iets van afgehaald doordat we de leuningen hebben weggevreesd. Ook is het gewicht aan de onderkant van de brug verwijderd. Toch heb je het over een brugdek met een lengte van 21 meter en drie meter breed. Het is een zwaar ding.” Het brugdek zal door de kraan op een ponton worden geplaatst en vervolgens naar Stad worden gevaren.

Foto: Rieks Oijnhausen

“We hebben ons goed voorbereid”

Haan zegt dat zulke werkzaamheden altijd spannend zijn: “Daarom hebben we ook de tijd genomen om goede voorzorgsmaatregelen te nemen. De afgelopen tien dagen zijn we druk bezig geweest om ons goed voor te bereiden. Wat hebben we nodig? Hoe kunnen we het ’t beste aanpakken?” Vanwege het wegtakelen is de Paddepoelsterweg donderdag deels afgesloten.

Veel belangstelling

Volgens een nieuwsfotograaf is het woensdagavond al flink druk op de locatie. “Mensen op fietsen komen even een kijkje nemen”, beschrijft de fotograaf de situatie. “Ze zijn nieuwsgierig. Met de verkeersregelaars worden gesprekjes aangeknoopt met wat er nu precies allemaal gaat gebeuren. Eigenlijk kun je zeggen dat het gezellig druk is.” De provinciewoordvoerder is niet verbaasd: “Er wordt door mensen meegeleefd. Dat is mooi. En dat hebben we ook gezien bij eerdere bruggen. Het heeft de aandacht.”