Volleybalsters met Jolien Knollema uit Haren uitgeschakeld op Olympische Spelen

Knollema afgelopen voorjaar tijdens een wedstrijd van MTV Stuttgart. Foto: Sven Mandel - Sven Mandel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146424244

De Olympische Spelen voor volleybalster Jolien Knollema uit Haren zitten erop. Zaterdag verloor het team de derde groepswedstrijd waardoor het zich niet geplaatst heeft voor de kwartfinales.

De vrouwen namen het in de ochtend op tegen de Dominicaanse Republiek. Afgelopen week werd er met 3-0 en 3-2 verloren van respectievelijk Italië en Turkije. De opdracht van trainer Felix Koslowksi was dan ook simpel: winnen met 3-0 of 3-1 om zicht te houden op de volgende ronde. De 21-jarige Knollema, die sinds vorig jaar voor het Duitse MTV Stuttgart speelt en twee jaar geleden debuteerde bij de Oranjevrouwen, stond aanvankelijk niet opgesteld. Aan het einde van de derde set kwam de Harense in het veld. Toen keken de vrouwen al tegen een 2-1 achterstand aan.

De eerste set werd weliswaar gewonnen, maar in de tweede en derde set waren de vrouwen uit het Caraïbisch gebied sterker. Ook de vierde set werd verloren. Daarmee zit het toernooi er voor de volleybalvrouwen op.