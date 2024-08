Vitalis Vlooienmarkt strijkt zondag voor het laatst deze zomer neer op Vismarkt

Voor de laatste keer deze zomer is zondag de Vitalis Vlooienmarkt te bezoeken op de Vismarkt. De markt werd tijdens deze zomermaanden vier keer eerder georganiseerd.

De markt begint om 10.00 uur. Standhouders hadden in de ochtend vanaf 08.00 uur de mogelijkheid om hun kraam in te richten. De markt bestaat uit zo’n vijftig tot honderd kraampjes. Op de vlooienmarkt is een divers aanbod van antieke meubelstukken en bijzondere verzamelobjecten tot kleding, boeken en vinylplaten te vinden. Ook kun je er sieraden, servies en speelgoed tegen komen. “De vlooienmarkt op de Vismarkt is een geliefde traditie geworden en trekt elke markt veel bezoekers uit de stad en omgeving”, laat de organisatie weten.

De Vitalis Vlooienmarkt is geopend tot 17.00 uur. Liefhebbers van vlooienmarkten kunnen de komende periode nog wel terecht op verschillende andere locaties in de provincies Groningen en Drenthe waar nog markten zullen worden aangeboden.